Com 'pior dor do mundo', jovem se trata no SUS para tentar reduzir sintomas

A estudante de veterinária Carolina Arruda, de 27 anos, terá acesso a um novo tratamento para tratar a disfunção no nervo trigêmeo, que não tem cura e gera intensas dores na face. Ela fez uma vaquinha para custear a eutanásia fora do Brasil. No entanto, após a repercussão do caso, um médico em Minas Gerais ofereceu-lhe o tratamento sem custos.

O médico Carlos Macedo, intervencionista da dor e diretor clínico da unidade hospitalar onde a estudante realizará o tratamento, irá conceder o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso seja bem-sucedido, a intervenção poderá diminuir as dores em até 50%, segundo vídeo publicado por Carolina no Instagram.