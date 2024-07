Brasileira com "a pior dor do mundo" busca sair do País para fazer eutanásia

Paciente sofre com fortes dores na face, causadas por disfunção do nervo trigêmeo. Após 11 anos de tratamento sem resultados, ela decidiu buscar o procedimento em outro país

Após 11 anos de tratamento, a estudante de veterinária Caroline Arruda, 27, busca sair do Brasil para realizar uma eutanásia na Suíça devido a fortes dores causadas pela neuralgia do trigêmeo. A doença, causada por uma disfunção no nervo trigêmeo (responsável pela sensibilidade no rosto), não tem cura e gera intensas dores na face, similares a um choque ou uma facada. Ela vive em Minas Gerais e abriu uma vaquinha online para custear a viagem e o procedimento fora do País.

A primeira vez que Caroline sentiu as dores da neuralgia foi aos 16 anos, quando ainda grávida da filha, hoje com 11 anos. Ela sentiu uma forte pontada no lado esquerdo do rosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao portal UOL, a jovem lembra o desespero que sentiu no momento, pois nunca havia experimentado dor como aquela, considerada a pior dor do mundo.