Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas dentro de apartamento em Uberlândia

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas neste domingo, 11, dentro de um apartamento em Uberlândia, Minas Gerais. A Defesa Civil informou que a mais provável causa das mortes é intoxicação por monóxido de carbono, que poderia ter vazado de um aquecedor a gás que fica na cozinha.

A residência da família fica no quarto andar de um prédio. As vítimas são um casal, um homem e uma mulher de 33 e 34 anos, respectivamente, um menino de 11 anos e uma adolescente de 15 anos. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil. As informações são do portal de notícias da TV Integração, afiliada da Rede Globo na Região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM: Monóxido de carbono: conheça composto que intoxicou jovens em BMW