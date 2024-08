Ministério Público derruba perfis fakes que usavam acidente aéreo para aplicar golpes

O acidente aconteceu na última sexta-feira, 9, e deixou 62 mortos. Perfis nas redes sociais pediam dinheiro alegando ser para familiares das vítimas do acidente

O Ministério Público de São Paulo, em atuação com o Ministério da Justiça, derrubou das redes sociais 31 perfis suspeitos de aplicar golpes online se passando por contas das vítimas da queda do avião da VoePass na última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no Estado de São Paulo.

Golpistas tentavam arrecadar recursos alegando ser em favor de familiares das vítimas do acidente aéreo. O Ministério Público de São Paulo vem prestando apoio psicológico e jurídico às famílias afetadas pela tragédia. A Promotoria observa a investigação da Polícia Civil, que tem como objetivo apurar e solucionar as causas do acidente.

