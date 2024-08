Mãe da médica vítima de acidente aéreo diz que agora é 'Transformar dor em indignação'

Fátima Albuquerque lamentou a morte da filha, mas destacou sua indignação com as condições da aeronave

“Nesse momento nós temos que transformar a nossa dor em indignação, gente. Esses aviões, nós temos aí dezenas, centenas de vídeos já dizendo que eles (os aviões) estavam colocando todo mundo em risco”, desabafou à imprensa ao sair do Instituto Médico Legal, em São Paulo.

Após fazer a identificação do corpo da filha, a médica Arianne Albuquerque Estevam Risso, de 34 anos, a empresária Fátima Albuquerque não escondeu sua indignação sobre o acidente aéreo que vitimou 62 pessoas na última sexta-feira, dia 9.

"Eu acho que o Ministério Público tem responsabilidade, a Anac tem responsabilidade e, claro, os donos da empresa, que eu nem sei quem (são). Se eu sou dona de um carro todo com problema com o motor e eu alugo ele, eu sou culpado", considera.

Em nota publicada na sexta-feira, 9 a Anac lamentou o ocorrido com a empresa Voepass e afirmou estar “monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.

A agência ainda acrescentou que acompanha os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).