Voo entre Miami e Fortaleza desvia rota após passageiro agredir esposa

A agressão aconteceu no último dia 3, e o suspeito foi preso no Aeroporto de Belém, onde o avião fez pouso de emergência

A Polícia Federal (PF) não divulgou a identidade do suspeito, que teria dado um tapa na esposa durante o voo que vinha de Miami a Fortaleza. De acordo com informações publicadas pelo UOL, o homem tem nacionalidade brasileira e estadunidense.

Um voo internacional com destino a Fortaleza desviou a rota e fez um pouso de emergência em Belém do Pará, no último dia 3 de agosto, após um homem agredir a esposa e ameaçar de morte a tripulação. Após a agressão, o homem foi preso no Aeroporto Internacional de Belém, e a esposa prestou depoimento e pediu medida protetiva.

O homem tinha sinais de embriaguez antes mesmo de o avião decolar, e os comissários de voo ouvidos pela Polícia relataram que o suspeito não tirou a proteção do cinto de segurança e xingou outros passageiros, além de urinar no chão do banheiro. Segundo os colaboradores, o homem foi alertado sobre o comportamento.

Um comissário de bordo foi ameaçado de morte pelo suspeito e, de acordo com a PF, foi levado para os fundos do avião a fim de diminuir o tumulto. O formulário de retirada de passageiro preenchido pela Gol alega que o suspeito agrediu a esposa, fez discursos de ódio, ameaças de morte e falas homofóbicas contra os tripulantes.

Ainda de acordo com UOL, a Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o aeroporto, informou que o desvio não afetou a operação no Aeroporto Internacional de Belém. "A companhia realizou o desembarque de um passageiro com o apoio das autoridades competentes (...). As operações no aeroporto ocorreram normalmente", disse a NOA por meio de nota.