Equador investiga suposto feminicídio de militar dentro de quartel

O Equador investiga o estupro e assassinato de uma militar dentro de uma unidade do Exército, segundo autoridades e a defesa da vítima que, nesta quinta-feira (4), denunciou a omissão de oficiais em um suposto novo caso de feminicídio em instituições de segurança.

"Na autopsia mostra que (a subtenente Aidita Ati) foi golpeada, agredida e inclusive estuprada", afirmou a advogada Paola Montoya ao canal Teleamazonas.

Ati foi morta no último sábado (29) em seu quarto no chamado Forte Militar Napo, uma base na Amazônia equatoriana. O Ministério da Defesa afirmou em um comunicado que colabora com as investigações para que o Ministério Público "esclareça o caso com sucesso no menor tempo possível".