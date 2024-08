Lula sanciona mudanças no novo ensino médio com vetos

O presidente Lula (PT) sancionou a lei que institui as mudanças no novo ensino médio, aprovadas no Congresso Nacional em julho. As modificações na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 1º.

LEIA: Escolas de tempo integral facilitam adesão do Ceará ao Novo Ensino Médio, diz Seduc

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A sanção teve vetos em dois trechos da lei proposta pelo Congresso. Um dos trechos garantia que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares incluíssem os conteúdos dos itinerários formativos, além do que já é tradicionalmente cobrado. Com o veto, o Enem deve continuar sem alterações.