Dia do Vira-Lata: saiba mitos e verdades sobre os animais sem raça definida

Dia 31 de julho é comemorado o dia dos animais sem raça definida. O POVO conversou com um especialista para saber sobre as curiosidade desses animais

O Dia do Vira-Lata é comemorado no Brasil nesta quarta-feira, dia 31 de julho . O termo é usado para apelidar carinhosamente cães e gatos sem raça definida, provenientes de uma mistura de raças.

O Brasil tem hoje 184.960 animais abandonados ou resgatados por maus-tratos, sob tutela de ONGs e grupos de protetores, de acordo com levantamento do Instituto Pet Brasil. Destes, 96% são cães e 4% são gatos.

MITO.

Breno Pinheiro: É mito que os vira-latas não têm restrição alimentar diferentemente dos animais de raça pura. É mais provável que aconteça o contrário, mas por questões genéticas de metabolismo.

Cachorros e gatos vira-latas são mais resistentes a doenças?

VERDADE.

Breno Pinheiro: É verdade que os animais vira-latas vêm de um pool genético muito maior do que os animais de raça pura, porque para criar uma raça vai ter que fazer uma série de endocruzamentos de animais com correlação sanguínea. Então, provavelmente primos, mãe com filho, pai com filha e avós, e essas associações de endogamias aumentam a probabilidade de recessividade, algo que só seria expresso quando tem uma pequena chance.

Os vira-latas são realmente mais afetuosos e leais do que os animais de raça pura?