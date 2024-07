Justiça denuncia mãe, irmão e ex-namorado de Djidja por tráfico

Após a decisão do juiz Celso Souza de Paula - que é titular da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute) -, a Justiça do Amazonas aceitou, na última sexta-feira, 26, denúncia do Ministério Público contra a mãe, o irmão e o ex-namorado de Djidja Cardoso por tráfico de drogas.

Djidja, dançarina, modelo e ex-empresária, foi encontrada morta em maio, na capital amazonense, Manaus. A polícia suspeita que o óbito foi ocasionado por overdose de Cetamina, substância que causa dependência e alucinações.

Com a decisão, agora Cleusimar Cardoso, Ademar Cardoso e Bruno Roberto da Silva são oficialmente réus. Além deles, outras sete pessoas foram denunciadas pelo crime. O magistrado também negou pedido de relaxamento da prisão apresentado pelas defesas de quatro dos dez acusados.