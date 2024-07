TV Brasil exibe show da Academia da Berlinda neste domingo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

exibe neste domingo (28), às 23h, show dos pernambucanos da Academia da Berlinda, gravado durante a Conferência Nacional de Cultura (CNC). A banda mistura ritmos latinos como a cúmbia e o merengue com os sons brasileiros do maracatu, da ciranda e do carimbó.

O repertório do show inclui sucessos da banda como Dorival, Cúmbia de Praia, Fui Humilhado e Só de tu. A CNC foi realizada em Brasília, em março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e reuniu grandes nomes como Fafá de Belém, Paulinho da Viola, Sambaiana e Salgadinho.