Brasileira é coroada Miss Simpatia e fica em 2º no Miss Canadá

Raika Coutinho ficou em 2º lugar no concurso Miss Canadá; caso ganhasse, a mato-grossense seria a segunda brasileira a representar o Canadá no Miss Universo

Quem ganhou o Miss Canadá foi a atriz e modelo canadense Ashley Callingbull, de 44 anos. A artista irá representar o país norte-americano no Miss Universo, que será sediado no México em setembro.

As modelos puderam participar da competição, pois, em setembro de 2023, o Miss Universo surgiu com uma novidade histórica: houve uma mudança nas regras anunciando o fim da restrição de idade para as competidoras. Antes, as candidatas precisavam ter, obrigatoriamente, entre 18 e 28 anos.