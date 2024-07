Após diagnóstico de leptospirose, atleta está internada em estado grave

A atleta Luísa Giampaoli foi internada em estado grave e seu marido criticou a demora no diagnóstico e no tratamento adequado

Após esse período, foi diagnosticada com pneumonia em ambos os pulmões e começou a receber antibióticos, mas a dor de cabeça persistiu. Um dia antes de receber alta, Luísa passou mal, acordando no dia seguinte sem memória, incapaz de falar e desorientada.

Posteriormente, foi encaminhada ao pronto-socorro com suspeita de dengue. Devido à dúvida, Luísa não recebeu antibióticos e passou cinco dias com dor de cabeça e febre.

Apesar da insistência de Eduardo para que fosse realizada uma ressonância magnética, apenas uma tomografia foi feita, e o neurologista afirmou que não havia nada de errado.

Atleta com leptospirose internada em estado grave: o diagnóstico

Depois de receber alta, Luísa foi diagnosticada com leptospirose. Eduardo consultou um médico particular, que ficou alarmado com a condição de Luísa e a falta de tratamento adequado. Ele relatou que Luísa ficou cinco dias sem antibióticos no pronto-socorro, sendo atendida no corredor.

A condição de Luísa voltou a se agravar em casa, resultando em uma nova ida ao hospital. Mesmo com uma carta do médico particular recomendando uma consulta neurológica urgente, o pedido não foi atendido adequadamente.

Eduardo descreveu que Luísa sofreu muito, gritando de dor de cabeça, até que foi realizada uma nova tomografia, que indicou um grande edema cerebral, mas ainda sem confirmação por ressonância magnética.

No momento, ela se encontra internada em estado grave na UTI.

Luisa Giampaoli: quem é a atleta diagnosticada com leptospirose

Luisa Giampaoli é uma atleta brasileira de alto rendimento, nascida em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ela tem 29 anos e é conhecida por suas conquistas no atletismo, tanto em competições nacionais quanto internacionais.