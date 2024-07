Mulher é presa após fingir ser pediatra e sequestrar criança em MG

Suspeita disse aos pais que precisava levar a criança para alimentação e fugiu do local; câmeras de segurança registraram momento em que ela sai do hospital com a criança

O caso aconteceu nessa terça-feira, 23, quando a suspeita entrou no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) fingindo ser pediatra e alegando que precisava avaliar uma criança na ala pediátrica. Equipada com jaleco e crachá da Universidade, a mulher foi levada até a maternidade, onde a vítima estava com a família.

Alegando que precisava levar a bebê para alimentação, pois a mãe estava com dificuldades para amamentar, a suposta médica fugiu da unidade com a criança no colo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela entra em um carro do lado de fora da unidade e se evade do local.

Algum tempo depois, desconfiado da demora da falsa pediatra, o pai da menina resolveu procurá-la e descobriu que ela havia fugido. As polícias Militar e Civil de Minas Gerais foram acionadas para o caso.