Brasil teve aumento no número de bebês internados por problemas respiratórios em 2023

Internações de bebês por problemas respiratórios são recorde em 2023 Crédito: Agência Brasil/ Arquivo

Os índices de internações de bebês com menos de um ano por pneumonia, bronquite e bronquiolite em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentaram aumento de 24% em 2023 em relação ao ano de 2022. O levantamento é do Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Conforme o estudo, foram 153 mil internações em 2023, uma média de 419 internações por dia, sendo o maior registro dos últimos 15 anos. Os dados mostram também que o SUS desembolsou R$ 154 milhões em 2023 para o tratamento dos bebês internados, aproximadamente R$ 53 milhões a mais que em 2019, um ano antes do início da pandemia de Covid-19. O levantamento observou as taxas de internação por região e mostrou a tendência de queda até o ano de 2016. Entre 2016 e 2019, os números mudaram para mais ou para menos conforme a região.

Em 2020, primeiro ano da pandemia de coronavírus, as internações tiveram queda de 304%, mas nos anos seguintes apresentaram aumentos constantes até bater o recorde de internações em 2023. O coordenador do Observa Infância, Cristiano Boccolini, explica que as mudanças climáticas e a baixa cobertura vacinal das crianças são as principais hipóteses para as crescentes internações.



“A redução na vacinação contra doenças respiratórias, possivelmente devido à pandemia de Covid-19, e as condições climáticas extremas podem ter contribuído para a vulnerabilidade dos bebês a infecções respiratórias graves”, pontua. O pesquisador diz ainda que é fundamental manter a vacinação dos bebês e das crianças atualizada e aponta ainda que é importante que as gestantes estejam com as vacinas em dia, tendo em vista que as mães garantem os anticorpos dos bebês nos primeiros meses de vida.