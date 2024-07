Dentista é acusado de assédio sexual e de deformar rostos de pacientes

Rostos deformados e assédio sexual: o que se sabe sobre o dentista acusado de erro em procedimentos estéticos. Crédito: Divulgação

Quem é o dentista denunciado? Fernando Lucas Rodrigues Alves é cirurgião-dentista. Nas redes sociais ele se apresenta como especialista em cirurgia facial, com 19 anos dedicados a "transformar faces" e professor universitário. Cirurgião-dentista Fernando Lucas Rodrigues Alves. Crédito: Rede Social/Instagram/@cirurgiaodafacebh Quais são as acusações até o momento? Aproximadamente seis pacientes denunciaram o dentista à Polícia Civil. Segundo advogado que as representam, Carlos Felipe Veloso, em entrevista ao G1, mais de 20 vítimas foram identificadas e devem prestar queixa. Há algumas mulheres fazendo tratamento para diminuir as lesões sofridas. As queixas são de traumas, cicatrizes, deformidades no rosto e pescoço e até mesmo um caso de óbito após a realização de tratamentos com o profissional. Também há denúncia por assédio sexual. Uma das pacientes, de 56 anos, por meio de boletim de ocorrência, revelou que em uma das consultas Fernando pediu que ela tirasse toda a roupa antes da operação, incluindo as peças íntimas, e vestisse um avental hospitalar que não possuía botões. Ela afirma ter questionado o pedido a uma enfermeira que a explicou ser uma exigência do dentista. Ao se despedirem, ele a teria surpreendido com um beijo na boca.