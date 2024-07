Influencer está foragido após atropelar e matar homem que tinha acabado de se casar

A vítima, Fábio Toshiro Kikuta, havia acabado de deixar as malas do próprio casamento, no hotel CDesign.

De acordo com familiares da vítima que estavam no Instituto Médico-Legal (IML) para a liberação do corpo, o casal deixou as malas no hotel e desceu. Por volta das 23h37, quando estavam atravessando a via para seguir com a comemoração, Fábio foi atropelado pela BMW.

Ainda de acordo com o mesmo portal, uma testemunha afirmou que viu o momento do atropelamento e o corpo da vítima foi projetado para dentro do carro.