Jornalista Sérgio Cabral morre no Rio de Janeiro

Ícone do jornalismo e pai de ex-governador do Rio, estava internado e sofria com Mal de Alzheimer. Morte foi confirmada pel família

Cabral estava internado em um hospital, no Rio de Janeiro, e sofria com Mal de Alzheimer. “Ele resistiu por três meses. Peço que orem por ele, pela alma dele. Por tudo o que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil. Pela música e pelo futebol, pela família linda que ele construiu”, informou Sérgio Cabral Filho, que cumpre prisão domiciliar por corrupção no cargo de governador.

O jornalista Sérgio Cabral, pai do ex-governador Sérgio Cabral Filho, morreu, na manhã deste domingo (14), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família, nas redes sociais. Ele deixa mulher e três filhos. No entanto, ainda não há informações sobre horário e local do enterro.

Cabral morreu aos 87 anos e era, além de jornalista, escritor, compositor e pesquisador da música brasileira. Carioca de Cascadura, Sérgio era sambista e vascaíno de coração.

“Trabalho com o samba. Trabalho e gosto. Com o samba, com a música popular, com o futebol. Com as coisas bem cariocas”, disse Sérgio Cabral em uma entrevista na década de 1980.

Cabral, que não exercia a profissão por caisa da doença há anos, foi um dos grandes jornalistas de sua época. Ele iniciou a carreira aos 20 anos, no Diário da Noite, como estagiário. Depois passou a escrever sobre música no Jornal do Brasil. Foi um dos fundadores de “O Pasquim” e chegou a ser preso por sua atuação no jornal.