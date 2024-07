Após filha desenhar mãe grávida, casal descobre 10ª gestação e viraliza

O casal reside em Anápolis , município do interior do estado de Goiás. A mãe é influencer e compartilha dicas de limpeza e organização nas redes sociais. A filha Teresa , de 4 anos, fez o desenho da mãe grávida e Tatiane resolveu fazer o teste de gravidez.

De acordo com o portal de notícias g1 Goiás, os filhos do casal reagiram com carinho e naturalidade após a chegada de mais um irmão. “Nós ficamos felizes também. Afinal é mais um fruto do nosso amor. Mais uma vida para cuidar e amar", disse ela.

Confira os nomes dos filhos do casal