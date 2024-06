Bebê de 1 ano viraliza após tentar pegar bolo de aniversário da irmã

A situação foi registrada por uma câmera de segurança da casa onde as crianças vivem, em Vila Velha, no Espírito Santo, e viralizou nas redes sociais

A pequena Catarina, de 1 ano e oito meses, viralizou ao tentar pegar o bolo de aniversário da irmã, de um mês, escondido. O bebê tentou subir na mesa para pegar o alimento, mas acabou deixando cair no chão. As informações são do g1 Espírito Santo.

O pai das crianças, João Eduardo Ferraz, 29, foi o responsável por publicar o vídeo. De acordo com ele, a queda do bolo não impediu o festejo. "Não acabou com a festa, a gente salvou o bolo e cantamos o parabéns que ela tanto queria. Cantou até mais três vezes. Como era um bolo bem estruturado, ele caiu dentro da embalagem, só estragou o glacê."

O pai ainda cita que a filha tem o costume de escalar e explorar vários ambientes da casa. "A gente tenta dar bastante autonomia para ela. A criança vai subir nos lugares, nas coisas. A gente precisa ensinar com segurança do que ficar o tempo todo em cima. Ela explora os cômodos com bastante autonomia e criatividade, mas a gente sempre se certifica de que ela esteja em um ambiente seguro", pontua.

"Nós achamos sensacional e pensamos que realmente não vale a pena gritar com ela, é melhor conversar porque ela é esperta", continua.