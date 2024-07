"Vou pousar na praia, vai dar certo", disse piloto cearense antes de pouso forçado no RJ

Além do piloto, outras duas pessoas estavam no veículo, modelo EMB-710C. Ninguém ficou ferido

O piloto do avião cearense Matheus Reges, 26, conseguiu fazer um pouso forçado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, no Rio de Janeiro, no fim da tarde dessa quarta-feira, 10, após o monomotor que pilotava apresentar problemas no motor. Além do piloto, outras duas pessoas estavam no veículo, modelo EMB-710C. Ninguém ficou ferido.

Matheus é piloto há quatro anos, desde os 21 anos de idade. Essa foi a primeira vez que ele vivenciou uma situação de emergência. “Estava fazendo um voo de Vitória, [no Espírito Santo] para Jacarépagua, no Rio de Janeiro. Chegando no Rio, na Baía de Guanabara, os motores acabaram perdendo potência, ficaram oscilando, caindo e subindo, daí eu já comecei o pouso de emergência".