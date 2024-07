Dois irmãos morrem em acidente de trânsito na Bahia após retornarem de velório do pai

Os irmãos voltavam para Vitória, no Espírito Santo, quando colidiram com outro carro que realizava uma ultrapassagem indevida

Dois irmãos que retornavam do velório do pai morreram em um acidente de trânsito na BR-101, na região de Itaperi, no sul da Bahia. Caso aconteceu no último sábado, 6. Flankilin Alves, de 40 anos, e Flávio Santos, de 42 anos, ficaram presos às ferragens e morreram no local. O veículo que causou o acidente realizava uma ultrapassagem indevida no momento da colisão.

A outra irmã das vítimas, de 23 anos, estava no veículo e foi encaminhada ao Hospital Regional de Eunápolis.

Segundo o portal Rede Notícia, as vítimas do acidente tinham ido ao velório do pai na cidade de Santa Luzia na Bahia e retornavam para a cidade de Vitória, no Espírito Santo.