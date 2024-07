Vamos ter propostas de estaleiros nacionais e internacionais, diz presidente da Transpetro

O diretor financeiro da Transpetro, Fernando Mascarenhas, assinalou que os postulantes a construírem no Brasil terão acesso a financiamento "competitivo" do Fundo de Marinha Mercante (FMM), com taxas especiais para o sistema Petrobras. "As taxas do FMM variam de 2,3% a 3,3% ao ano para o sistema Petrobras", disse.

"Outra vantagem para os postulantes que construírem no País é a redução de impostos, que será considerada na equalização da licitação", continuou Mascarenhas, ao citar custos posteriores da Petrobras com internalização de navios construídos no exterior, que é considerada na competição das ofertas.

