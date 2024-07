Enquanto mundo discute o futuro, o Brasil segue discutindo o passado, diz Wichmann, da XP

Enquanto o mundo está discutindo o futuro, a inteligência artificial, o Brasil segue discutindo o passado, a política fiscal, afirmou Arthur Wichmann, CIO da XP, durante apresentação do relatório "Onde Investir: 2º Semestre de 2024", elaborado pela equipe da XP Investimentos.

"No Brasil a gente continua discutindo o passado, se o mundo está engajado em inteligência artificial, novos modelos de negócio, etc. A discussão que dominou o primeiro semestre aqui no Brasil e acho que vai dominar o segundo semestre e vai dominar os próximos anos é a política fiscal, é a vulnerabilidade fiscal brasileira. Infelizmente, a gente tem uma política fiscal e isso aí é uma herança bastante antiga que vem da indexação dos gastos definida pela própria Constituição, de 1988", disse.

Wichmann diz ainda que Brasil está em uma situação fiscal complicada, então os ativos brasileiros precificaram dois grandes prêmios de risco, "um prêmio de risco monetário que começou a surgir cada vez mais com o primeiro dissenso do Copom, aquele dissenso do Copom levou o mercado a questionar um pouco qual seria a função de reação do Banco Central, como é que o Banco Central se comportaria daqui pra frente. O mercado interpretou aquilo bastante mal, e teve primeiro um prêmio monetário que foi diminuído ao longo do tempo, inclusive pela própria última votação do Copom, onde você já teve um consenso", explica.