3 perguntas e respostas sobre a Doença Falciforme

Hematologista esclarece as principais questões sobre a patologia hereditária

O dia 19 de junho marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme (DF), patologia hereditária monogenética, que afeta um único gene, mais frequente no mundo. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 3,5 mil crianças nasçam por ano com a enfermidade.

A condição compreende um grupo de anemias hemolíticas hereditárias que afeta os glóbulos vermelhos do sangue, levando a hemácia a adquirir formato de foice, causando anemia crônica de intensidade variável. Calcula-se que aproximadamente 7% da população mundial seja acometida pelos transtornos das hemoglobinas, representados, na sua maioria, pelas talassemias e pela doença falciforme. O quadro clínico pode variar de leve a grave e o reconhecimento tardio pode levar à morte nos primeiros anos de vida.

Pensando na conscientização sobre a doença falciforme, a Dra. Patrícia Moura, hematologista pediátrica no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro, responde às principais dúvidas sobre a patologia. Veja a seguir!