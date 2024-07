Cachorro mascote da PM do Rio de Janeiro é promovido a sargento

Animal apareceu no batalhão e acabou sendo adotado Crédito: Reprodução / Instagram @oliveira17bpm

O cachorrinho que foi adotado como mascote da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) no fim de 2018 foi promovido de sua patente na última quarta-feira, 3. Conhecido como Oliveira, ele subiu do cargo de cabo para o de sargento da Corporação. Conforme o portal G1 RJ, o vira-lata caramelo apareceu no 17º Batalhão da Polícia Militar, na Ilha do Governador, há seis anos e acabou sendo adotado pelo cabo da PM Cristiano Oliveira Gonçalves. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na ocasião, o animal chegou com a pata machucada e logo recebeu cuidados do novo tutor, ganhando água, comida e muito carinho.