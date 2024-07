Motorista é morto a tiros por passageiro dentro de ônibus em São Paulo

Gabriel morreu no local do incidente e uma passageira ficou ferida, precisando ser levada ao hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Segundo informações divulgadas pelo g1 São Paulo, o motorista perdeu o controle do automóvel assim que foi alvejado e colidiu contra duas casas na rua Visconde Aljezur, no Itaim Paulista.

O passageiro que disparou contra Gabriel fugiu do local após o crime e segue foragido. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial (DP) como crime de homicídio qualificado por motivo fútil e colisão de veículo.

A Polícia Civil busca identificar o suspeito por meio de câmeras de segurança residenciais e de comércios próximos ao ponto do acidente, pois o veículo não tinha dispositivos de vigilância.

Em nota, a SPTrans, empresa municipal que regula o transporte de ônibus na capital paulista, lamentou a morte de Gabriel e afirmou estar colaborando com a investigação.

“A SPTrans lamenta e repudia o injustificável ato de violência registrado na noite do último domingo, envolvendo um ônibus da Transunião que operava pela linha 2007/10 Cid. Kemel II - CPTM Itaim Paulista. A gestora do transporte municipal está à disposição das autoridades policiais para auxiliar no que estiver ao seu alcance no decorrer das investigações", diz o texto.