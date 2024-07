Locutor atende pedido de personal e busca aluna para ir a academia

O vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações no instagram Crédito: Reprodução/ Instagram @cacofonias

Da mesma linha de raciocínio do carro do correio elegante, veio aí o carro de som do incentivo a ir para a academia. O carro ganhou uma nova função com as narrações do humorista e roteirista Vinícius Cacofonias, do Rio de Janeiro, que viralizou na internet ao atender o pedido de um personal trainer. Ele foi até a casa de uma aluna para “buscá-la” e fazê-la ir para a academia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o locutor chegando em um carro com seu megafone: “Bora chacoalhar o esqueleto, o pessoal da academia já está até esquecendo as tuas feições”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele também brinca ao dizer que ela “vai a pé para já ir aquecendo”. A ida até o apartamento da moça já ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram.