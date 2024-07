Abelha "pet" morre um mês após ser adotada em Goiás

Imagem de apoio ilustrativo: animal passou cerca de 24 horas em tratamento Crédito: Reprodução/@wirestock via Freepik

Após quase um mês vivendo como “pet”, a abelha da espécie mamangava começou a ficar mais agitada, rejeitou alimento e estava sempre com a língua para fora. Foi então que, na última quinta-feira, 4, Sarah decidiu procurar uma clínica veterinária para entender o que acontecia com a abelha. “Pensei que ela pudesse ter se intoxicado com o próprio mel, porque me informei com criadores que disseram que quando esfria muito, um fungo pode ser ativado no mel e intoxicar as abelhas”, disse a jovem em entrevista ao portal.