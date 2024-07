Hoje é Dia: semana homenageia a ciência, o rock e os 70 anos sem Frida

Morte do jornalista e escritor fluminense Paulo Henrique Amorim (5 anos)

Dia Mundial da Saúde Ocular

Dia Nacional da Pizza

Dia Estadual do Frescobol

O poema "Hino dos Bandeirantes" é instituído como letra oficial do hino do estado de São Paulo (50 anos)

Morte da intelectual, política, professora e antropóloga mineira Lélia Gonzalez (30 anos) - referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe no Brasil, na América Latina e no mundo, e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no país

Nascimento do produtor de cinema estadunidense Walter Wanger (130 anos), responsável por clássicos do cinema mundial e ex-presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela criação das categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Documentário no Oscar

Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Emerson Leão (75 anos)

Morte do ex-baterista punk húngaro Tommy Ramone (10 anos), o último integrante da formação original da banda Ramones a falecer

Morte do advogado, jornalista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor paulista Guilherme de Almeida (55 anos), primeiro modernista da Academia Brasileira de Letras

Morte da professora e pintora baiana Lucília Fraga (45 anos)

Morte do ator, produtor e diretor cinematográfico britânico Laurence Olivier (35 anos), vencedor de quatro Oscars, três Globos de Ouro, três Baftas, três prêmios NBR e cinco Emmys e considerado um dos maiores atores de todos os tempos, no cinema e no teatro

Nascimento do físico paranaense César Lattes (100 anos), codescobridor do méson pi, homenageado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a Plataforma Lattes

Nascimento do estilista italiano Giorgio Armani (90 anos)

Dia Mundial da População, data sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o Dia dos 5 Bilhões, de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a marca de 5 bilhões de habitantes

O prefeito Pedro Ernesto assina o decreto de criação do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (90 anos)