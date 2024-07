Idosas são presas suspeitas de aplicar golpes em benefícios do INSS

Idosas capturadas após tentar aplicar golpes de benefícios do INSS com documentos falsos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas, em Orizona, Goiás, suspeitas de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Duas idosas, de 66 e 78 anos, estavam entre os capturados. Com as outras duas pessoas, elas supostamente utilizavam documentos falsos para se apresentar em agências bancárias e sacar benefícios do INSS. A prisão aconteceu na última quinta-feira, 4. Segundo a Polícia Civil, os documentos utilizados nos golpes foram apreendidos. A descoberta da farsa ocorreu após a idosa de 66 anos tentar realizar um saque de um benefício com guia do INSS, carteira de trabalho e identidade falsas.