Amazon consegue suspender medida da Anatel para vender celulares irregulares

Além da multinacional, o Mercado Livre também entrou com ação contra o órgão, porém, teve seu pedido de liminar negado

Além da multinacional, o Mercado Livre também entrou com ação contra o órgão, utilizando o mesmo argumento, porém, neste caso, o pedido liminar foi negado.

De acordo com informações apuradas pela Folha de S.Paulo, a Amazon argumenta que a Anatel tem sua atuação limitada aos prestadores de serviços de telecomunicações, então as empresas de comércio online estariam fora de sua alçada.

Anatel determina punições para lojas com aparelhos piratas



No dia 21 de junho a Anatel publicou, no Diário Oficial da União (DOU), despacho decisório que determina punições, após quinze dias, para as lojas que possuem a venda mais de 30% de aparelhos piratas.

Para se regularizar junto à Agência os ecommerces precisariam se adequar as seguintes medidas em até 15 dias, após o anunciado no DOU:

I - incluir campo obrigatório com o número do código de homologação do telefone celular a ser ofertado como condição à exibição do correspondente anúncio, de maneira a possibilitar a sua visualização ostensiva pelo consumidor;

II - instituir procedimento de validação do código de homologação dos telefones celulares cadastrados em relação aos códigos de homologação da base de dados da Anatel, de modo que se verifique a correspondência entre o telefone celular a ser anunciado com o mesmo produto, marca e modelo homologado na Anatel, como condição de exibição do anúncio em sua plataforma eletrônica;

III - impedir o cadastramento de novos telefones celulares cujo código de homologação não esteja correto; e

IV - retirar todos os anúncios de telefones celulares que não tenham passado pelo procedimento de validação.

Na publicação, a Agência estabeleceu que após o prazo estipulado, as empresas que continuassem em situação não conforme teriam que realizar pagamentos diários em valores que poderiam chegar a R$ 6 milhões. Podendo após 25 dias bloquear o domínio da plataforma.