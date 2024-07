Turbulência em voo entre Espanha e Uruguai força pouso no Brasil; pelo menos 30 pessoas ficaram feridas

Uma turbulência deixou pelo menos 30 pessoas feridas em um voo que seguia de Madri, na Espanha, para Montevidéu, no Uruguai, na madrugada desta segunda-feira, 1º. O voo, da companhia aérea Air Europa, tinha 325 passageiros. Por causa da situação, o avião teve que fazer um pouso forçado em Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a empresa responsável pelo Aeroporto de Natal, a Zurich Airport Brasil, o avião solicitou emergência às 2h32min. Em nota, cedida ao g1 Rio Grande do Norte, a Air Europa informou que o voo foi desviado para Natal por conta da "natureza da turbulência e por razões de segurança".