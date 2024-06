SP: Polícia Militar deixa youtuber segurar arma de fogo e participar de perseguição

Polícia Militar de São Paulo deixa youtuber segurar arma de fogo e participar de perseguição Crédito: Reprodução/Youtube

Em nota, cedida à Folha de S.Paulo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que solicitou esclarecimentos à Polícia Militar, que iniciou uma sindicância para apurar os fatos e tomar as devidas providências. "Toda a dinâmica mostrada nas imagens, envolvendo um civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações", diz a SSP, em nota. "Excessos e desvios não são tolerados e todos os casos são punidos com rigor. Além disso, a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação", continua.