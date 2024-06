Termina encontro de Lula com Fernando Henrique Cardoso em São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou no início da tarde desta segunda-feira, 24, a casa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na região central de São Paulo. O encontro, que durou cerca de 35 minutos, ocorreu fora da agenda oficial de Lula e, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, foi um encontro de caráter privado.

Lula segue na capital paulista sem mais compromissos públicos nesta segunda-feira.

Ele deve voltar a Brasília no fim desta tarde, segundo a assessoria.