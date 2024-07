Mulher é estuprada enquanto carregava filho de 3 anos no colo, no litoral de SP

Além do abuso, ela também teve o dinheiro que levava roubado

Uma mulher de 27 anos foi estuprada enquanto carregava o filho de 3 anos no colo, na noite de quinta-feira, 27, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Além do abuso, ela também teve o dinheiro que levava roubado. O criminoso não foi capturado.

De acordo com o jornal A Tribuna, a mulher estava a caminho de casa com o filho quando foi abordada por um homem de bicicleta. O suspeito portava um punhal e a levou, puxada pelos cabelos, até uma viela, onde cometeu o crime.