Anvisa proíbe venda e uso de produtos à base de fenol

Segundo a agência, a medida busca "zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos".

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização e uso de produtos à base de fenol em procedimentos estéticos e de saúde em geral. A resolução, que prevê a proibição, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 25.

A determinação ficará vigente enquanto estudos sobre os potenciais danos associados ao uso do fenol são realizados. “A Anvisa reforça que a medida cautelar foi motivada por preocupações com os impactos negativos na saúde das pessoas e reflete o compromisso da Anvisa com a proteção à saúde da população brasileira”, diz em nota.