RS: nível do Guaíba sobe 20 cm e Defesa Civil emite alerta sobre enchentes

O nível do Guaíba encontrava-se, até 00h15min desta segunda, em 3,37 metros. A tensão se deve ao fato de que inundações acontecem a partir do momento em que o rio atinge o nível de 3,6 metros.

“Devido a incidência de vento sul e sudeste, previstos para ocorrerem até a terça-feira, 25, ocasionando o represamento da água do lago Guaíba, haverá um aumento no nível das águas, o que pode ocasionar alagamentos em alguns pontos localizados nas margens do Guaíba”, alertou em rede social.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB), que monitora a estação da capital gaúcha em tempo real, apresentou uma alta no lago Guaíba de 20 centímetros entre a noite deste domingo, 23, e a manhã de segunda-feira, 24.

O aviso chega após um temporal com granizo e vento forte em Bento Gonçalves na noite anterior, no domingo, 23. A cidade na serra gaúcha registrou alagamentos em alguns bairros, destelhamentos e quedas de árvores; cerca de 50 residências foram atingidas.

A organização já havia apresentado o registro do pico em Guaíba no dia 4 de maio, quando atingiu máxima histórica de aproximadamente 5,3 metros. O segundo pico, em torno de 5,2 metros, ocorreu no dia 14 de maio. Após esse episódio, iniciou-se um lento processo de descida, com o menor nível (2,48 metros) registrado na sexta-feira,14 de junho.

