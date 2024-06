Adolescentes retiram corpo de túmulo e fazem piada em cemitério do PR; veja vídeo

Adolescentes violam túmulo. Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três adolescentes retirando um corpo de um túmulo localizado na cidade de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Na gravação, é possível escutar o trio fazendo piada sobre a vestimenta e o tamanho da cabeça do corpo. As meninas, que têm entre 14 e 17 anos, foram ouvidas e identificadas pela Polícia Civil do Paraná como suspeitas de Ato Infracional análogo ao vilipêndio de cadáver. De acordo com a delegada Juliana Cordeiro, na última quinta-feira, 20, os agentes tomaram conhecimento do vídeo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No último sábado, 22, a delegada afirmou que a investigação foi concluída e encaminhada à Vara da Infância e Juventude de Piraquara para aplicação da medida socioeducativa.

Acionados, a delegada Juliana afirmou que os pais das três adolescentes afirmaram saber do episódio. Eles foram intimados a irem até a delegacia e, de lá, conforme a delegada, saíram com data marcada para comparecerem ao Ministério Público do Paraná (MP-PR). O que é vilipêndio de cadáver? Previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, o vilipêndio de cadáver é uma ação que pode ser definida como um crime contra o respeito aos mortos. De acordo com a legislação brasileira, quem cometer o crime pode ser condenado de um a três anos de reclusão. Além do artigo 212, o Código Penal também tem outros artigos que enquadram a criminalização de algumas condutas contra os mortos. O artigo 209 diz respeito a “impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária”. A pena para esta ação é detenção de um mês a um ano, ou multa. O outro é o artigo 211, que é em relação à destruição, subtração ou ocultação de cadáver ou parte dele. A pena para este crime é reclusão de um a três anos, além de multa.