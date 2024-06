Brasileira completa 116 anos de idade e é reconhecida como a freira mais longeva do mundo

Inah Canabarro foi laureada pelo LongeviQuest como a pessoa viva mais longeva do Brasil e a freira mais idosa do mundo. Crédito: Reprodução/LongeviQuest

Uma brasileira centenária foi reconhecida como a freira mais idosa do mundo. Inah Canabarro Lucas, que completou 116 anos no sábado, 8 de junho, foi reconhecida pela LongeviQuest LongeviQuest é considerada uma referência global em longevidade humana máxima, um banco de dados oficial de supercentenários. , também, como a pessoa viva mais velha do Brasil. Além dos títulos de longevidade no Brasil, Inah também foi reconhecida como a 3ª pessoa viva mais longeva do mundo. Nascida em 1908, a freira é bisneta do general David Canabarro, militar que lutou na revolta Farroupilha (1935 - 1945), na guerra da Cisplatina (1825 - 1828) e na guerra do Paraguai (1864 - 1870). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao longo de sua vida, a freira viu 35 presidentes do Brasil, 10 papas e todas as Copas do Mundo FIFA. Crédito: Reprodução/LongeviQuest

Conheça a história de Inah Canabarro Lucas: a brasileira laureada como a freira mais longeva do mundo Inah nasceu na cidade de São Francisco de Assis, no oeste gaúcho, a 434 quilômetros de Porto Alegre. Em 1923, a moça perdeu o pai, João Antônio Canabarro, durante a Revolução de 1923, de cunho político, que ocorreu no Rio Grande do Sul. Cinco anos depois, Inah se muda para Montevidéu, capital uruguaia, onde se tornou freira. Conforme divulgado pelo site LongeviQuest, organização que reconhece as pessoas mais longevas do mundo, Inah Canabarro voltou ao Brasil em 1930, e passou a lecionar aulas de português e matemática em uma escola do Rio de Janeiro, então capital brasileira. Atualmente, Inah vive na Casa Provincial das Irmãs, em Porto Alegre. Em outubro de 2022, a freira foi hospitalizada acometida de Covid-19, recebendo alta no mês seguinte.