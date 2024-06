Passageiras usam absorventes para tampar goteira em ônibus no Rio

"Tive foi colar um absorvente no teto do ônibus para chegar em casa seca", disse uma passageira. Entenda o caso

Uma cena incomum gravada dentro de um ônibus no Rio de Janeiro chamou a atenção nas redes sociais. O registra mostra a atitudes de passageiros que colocaram absorventes íntimos para tampar as goteiras dentro do veículo.



O ônibus integra a linha 383 e percorre cerca de 36 quilômetros no trajeto entre Praça Tiradentes e Realengo. Os passageiros que estavam indignados com a situação relataram em entrevista ao g1 que já haviam denunciado a falta de manutenção no sistema de refrigeração para funcionários, mas que nada tinha sido feito.

“Eu sentei, conversei com a passageira que estava ao lado e perguntei se ela se importava que eu colasse um absorvente naquela goteira, porque eu queria ir sentada e estava praticamente chovendo dentro do ônibus, com uma água bem suja", afirma Steffany da Silva Oliveira.