Jovem sofre agressão e desaparece após entrar em comunidade no RJ por engano

Stanley Pinheiro Fernandes, de 19 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, 29, após entrar, por engano, no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dois colegas que estavam com o rapaz relataram que eles foram extorquidos e torturados.

De acordo com o g1 Rio de Janeiro, a mãe do jovem disse ter procurado o filho por todas as comunidades do Complexo, que se estendem do Vigário Geral à Parada de Lucas e Brás de Pinha. Ainda conforme ela, Stanley e dois amigos saíram da Pavuna para comer em Bonsucesso, contudo o GPS indicou um caminho que passava por dentro da comunidade.

Ao se aproximarem do local, eles teriam sido abordados por traficantes e conduzidos para um ferro-velho. Lá, os amigos contaram que foram agredidos, revistados e obrigados a fazer uma transferência via PIX no valor de R$ 600.