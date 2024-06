Homem mata irmã durante almoço em família em Minas Gerais

Um homem de 59 anos matou a própria irmã de 55, após briga durante um almoço de família na tarde dessa quinta-feira, 30, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo informações da TV Integração, o crime aconteceu no bairro Santa Cruz e foi cometido com uma faca.

De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) publicadas pela emissora de TV, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a vítima. Porém, ela não resistiu aos ferimentos na região do abdômen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM: Herança: homem é preso suspeito de tentativa de feminicídio contra irmã