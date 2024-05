Adolescente mata os pais a marteladas e ateia fogo nos corpos no RJ

Segundo informações do g1 Rio de Janeiro, o próprio adolescente teria acionado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite dessa quinta-feira, 23, após matar os pais a marteladas e atear fogo nos corpos no município de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Caso teria acontecido após uma discussão entre a família.

Os policiais afirmaram que o adolescente contou que matou os pais com golpes de martelo. Em seguida, saiu para lanchar com um amigo e, quando voltou para casa, ateou fogo nos corpos que estavam no segundo andar da residência, onde ficavam os quartos.

O adolescente relatou que o caso ocorreu após uma discussão, pois o jovem queria faltar à escola para descansar para a aula de jiu-jitsu, porém os pais não teriam deixado.

Na madrugada desta sexta-feira, 24, os bombeiros apagaram o incêndio que atingiu o segundo andar da casa. No início da manhã, a Polícia Civil realizou a perícia, e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).