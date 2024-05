Padre dá puxão em bebê durante batismo no interior do Rio de Janeiro

A mãe da criança relatou, em entrevista à Inter TV, que a menina estava doente e que por isso estava chorando e agitada. Apesar do puxão, a família tirou uma foto com o padre ao fim da cerimônia.

O vídeo que viralizou nas redes mostra a bebê chorando no colo da mãe, que tentava manter a criança em posição de batismo. Logo em seguida, o padre dá um puxão na menina para consumar o ato batismal. Após a repercussão do caso nas redes, alguns internautas alegaram racismo pelo fato de a criança e a família serem pretas.

Um padre deu um puxão na cabeça de um bebê durante um batismo na Paróquia de São Sebastião , no último sábado, 25. O caso aconteceu no município de São Sebastião do Alto, na região serrana no estado do Rio de Janeiro. Imagens do caso repercutiram nas redes sociais, e o pároco pediu desculpa.

A tua da criança contou, após, a repercussão, que a família está se sentindo péssima. "Naquele momento nós não tivemos atitude para tomar providências e contê-lo ali mesmo, até porque tinham outras crianças sendo batizadas e seus batismos foram feitos com todo carinho e paciência, totalmente diferente do batismo da nossa pequena. Se é que podemos chamar de batismo", disse à Inter TV.

De acordo com informações do O GLOBO, a família registrou um Boletim de Ocorrência contra o padre. O vídeo do batismo foi registrado por uma convidada da família, que divulgou as imagens por causa da indignação.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ao O GLOBO que o caso foi registrado no 155º Distrito Policial, na cidade de São Sebastião do Alto. E que os envolvidos estão sendo ouvidos.

A Diocese de Nova Friburgo informou que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”.

O sacerdote usou as redes sociais para pedir desculpas alegando que o ato não foi intencional. O texto foi públicado no último domingo, 25. Confira:

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/5, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo, a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe! Pe. Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, administrador paroquial”.