RS: Bebê que desapareceu após cair de barco durante resgate é encontrada sem vida

A família da bebê Agnes da Silva Vicente, de sete meses, confirmou nesse domingo, 12, que a criança foi encontrada sem vida. Agnes estava desaparecida desde o dia 4 de maio, quando caiu de um barco durante resgate no Rio Grande do Sul .

Gabrielli também afirmou que não há culpados pela morte da filha e agradeceu as pessoas que auxiliaram no resgate da família.

“Sei que ninguém teve culpa! Ninguém! Muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salvar. A todos que estavam dando a vida para nos salvar, toda a minha gratidão. Vocês são meus heróis”, continuou.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 13, o número de mortos subiu para 147, além de 806 feridos e 127 desaparecidos. Mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pela tragédia, com 538.241 desalojados e 80.826 pessoas em abrigos.