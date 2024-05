Mulher suspeita de jogar ácido em jovem no Paraná é presa

Suspeita teria cometido o crime por ciúmes do ex-marido. Isabelly foi atacada enquanto voltava da academia e está internada na UTI

Segundo informações do g1 Paraná, a mulher suspeita do crime acionou a Polícia afirmando que estava sendo perseguida por quatro homens , porém não soube explicar o motivo.

Uma mulher foi presa na madrugada desta sexta-feira, 24, suspeita de ter jogado ácido na jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos. Isabelly foi atacada nessa quarta-feira , 22, enquanto andava em uma rua na cidade de Jacarezinho, no Paraná.

De acordo com a CNN, a mulher também contou que chegou a ficar escondida em uma área de matagal por cerca de dois dias.

Ela admitiu ter jogado a substância na jovem por ciúmes do ex-marido . A suspeita ainda relatou que Isabelly teria um relacionamento com o homem, que está preso.

Os agentes suspeitaram da situação e questionaram se a mulher teria algum envolvimento no caso de Isabelly .

Registros de câmeras de segurança mostram a pessoa que atacou Isabelly utilizando roupas escuras e uma peruca. Ainda segundo a CNN, as peças foram localizadas pelos agentes, porém a mulher teria descartado a peruca logo após o crime.

A suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Jacarezinho.

Isabelly está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Universitário de Londrina. A vítima apresenta ferimentos no rosto, no peito e na boca.