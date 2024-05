Jovem é atacada com ácido no rosto no Paraná

Está em estado grave a jovem de 23 anos atingida por ácido em uma rua na cidade de Jacarezinho, no Paraná. De acordo com a Polícia, Isabelly Aparecida Ferreira Moro caminhava quando uma pessoa, até o momento não identificada, jogou o líquido nela.

A jovem voltava da academia nessa quarta-feira, 22, quando foi atacada. Câmeras de segurança da região mostram a jovem correndo em busca de ajuda após ser atingida. Isabelly foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada a um pronto-socorro.

A jovem apresentava ferimentos no rosto, no peito e na boca. Isabelly não conseguiu relatar o que ocorreu. Segundo a TV RPC, a vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Universitário (HU) de Londrina, no norte do Paraná, no Centro de Tratamento de Queimados.