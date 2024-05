Jovem atingida por ácido não conseguia falar nada após ataque

Isabelly Aparecida, jovem atacada por ácido enquanto voltava da academia Crédito: Reprodução/Rede social

O cabeleireiro Décio Silva, que ajudou a socorrer a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, após ela ser atacada por um ácido enquanto andava pela rua, afirma que a mulher não conseguiu falar nada após o ataque. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 22, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima sofreu queimaduras no rosto, no peito e na boca. Décio disse ao g1 Paraná que levou a vítima ao hospital e, no local, a jovem conseguiu pedir para ele chamar a mãe dela. O homem não conhecia a jovem e nem a família dela.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, Isabelly foi atacada enquanto voltava da academia. No momento do crime, o criminoso utilizava uma peruca. Câmeras de segurança registram o momento que a jovem pede ajuda após ser atacada Crédito: Reprodução/Rede social Conforme a Polícia, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo molhado próximo ao local do crime. O material foi recolhido e passa por análise, e a investigação do caso vai apurar se eles foram usados para cometer o ataque. No local onde a vítima foi atingida pelo ácido, testemunhas apontam que ainda há uma grande mancha branca que cobriu parte do asfalto da rua. Testemunhas do caso relatam que encontraram um copo molhado e uma sacola preta próximo ao local do crime, além disso uma grande mancha branca ficou no local Crédito: Reprodução/Rede social Estado de saúde da vítima