Educador físico preso por importunação sexual de aluna é solto

Em meio à avaliação física, o personal teria colocado a mão por baixo do biquini e apalpado os seios da vítima

Um educador físico de 41 anos foi preso suspeito de importunação sexual no município de Caldas Novas, em Goiás. O caso teria acontecido durante a avaliação física de uma aluna do personal. Os prints divulgados pela Polícia Militar de Goiás mostram que, após o ocorrido, Bruno Fidelis tentou convencer a vítima, de 22 anos, a não prestar queixa.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 21, e a prisão aconteceu no mesmo dia. Ao portal G1 Goiás, o delegado disse que a vítima informou que estava de biquíni para que as medições e fotografias fossem feitas e, no momento da medição, ele teria acariciado seus seios por baixo da roupa de banho.

